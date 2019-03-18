Москвичам пообещали резкое потепление

Москвичам пообещали потепление до 8°С тепла и кратковременные осадки на предстоящей неделе, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

«В Москве осадки будут носить кратковременный характер и воздух сможет прогреться до 5-8°С тепла», — говорится в сообщении.

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При этом в «Фобосе» уточнили, что во вторник и четверг, когда облачность уплотнится, температура понизится на 2-3°С.

Ранее синоптики рассказали о пике потепления в Москве.