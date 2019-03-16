Полиция может обвинить новозеландского террориста в еще одном теракте

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В полиции Новой Зеландии считают, что ответственность за массовый расстрел в двух мечетях несет один человек — находящийся под стражей по решению суда Брентон Таррант. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комиссара полиции Майка Буша.

По словам комиссара, полиция считает Тарранта ответственным за случившееся в двух мечетях.

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«Определенно, к дате следующего заседания суда ему будут предъявлены новые обвинения, однако, какие именно, будет определять следствие», — добавил Буш.

Ранее сообщалось, что суд оставил новозеландского террориста под стражей.

Стрельба произошла в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч 15 марта. Позднее стало известно, что один из нападавших устроил онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур. В результате стрельбы погибли 49 человек.