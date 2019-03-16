Полиция может обвинить новозеландского террориста в еще одном теракте
В полиции Новой Зеландии считают, что ответственность за массовый расстрел в двух мечетях несет один человек — находящийся под стражей по решению суда Брентон Таррант. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комиссара полиции Майка Буша.
По словам комиссара, полиция считает Тарранта ответственным за случившееся в двух мечетях.
«Определенно, к дате следующего заседания суда ему будут предъявлены новые обвинения, однако, какие именно, будет определять следствие», — добавил Буш.
Ранее сообщалось, что суд оставил новозеландского террориста под стражей.
Стрельба произошла в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч 15 марта. Позднее стало известно, что один из нападавших устроил онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур. В результате стрельбы погибли 49 человек.