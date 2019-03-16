Увеличилось число жертв теракта в Новой Зеландии
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Ибрахим аль-Асаф проинформировал о том, что вечером 15 марта скончался пострадавший при массовом расстреле в мечетях в Новой Зеландии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что речь идет о Мохсене аль-Мазини. После его смерти число жертв теракта достигло 50.
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«Один из раненых проходит лечение, а другой в пятницу вечером отправился к Аллаху», — заявил аль-Асаф.
Ранее сообщалось, что суд оставил новозеландского террориста под стражей.
Стрельба произошла в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч 15 марта. Позднее стало известно, что один из нападавших устроил онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур. В результате стрельбы погибли 50 человек.