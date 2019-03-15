NYT узнала об аномальном ускорении разбившегося в Эфиопии Boeing

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Сразу после взлета пассажирский лайнер Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines начал слишком быстро набирать скорость, пишет газета The New York Times со ссылкой на источника, слышавшего переговоры капитана судна с диспетчером.

По его словам, через три минуты после вылета Boeing из аэропорта в Аддис-Абебе капитан самолета «паникующим голосом» запросил разрешение на посадку. Он отметил, что в этот момент диспетчеры координировали посадку двух других бортов.

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В газете добавили, что источник пожелал сохранить анонимность, так как переговоры в настоящий момент не были опубликованы.

Ранее сообщалось, что Boeing приостановил поставки самолетов 737 MAX.