В Москве потеплело на 8°С за несколько часов

В Москве за три часа воздух прогрелся на 7,7°С. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Минимальная температура на опорной метеостанции города отмечалась в 6:00 утра и составила -10,2°С. Но с восходом солнца температура начала быстро повышаться и за три часа минусы уменьшились на восемь единиц. Уже в 9:00 в Москве было -2,5°С», — сказано в сообщении метеостанции.

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Синоптики заявили, что в течение дня температура продолжит повышаться.

На 14.00 мск воздух прогрелся уже до +2°С.

Ранее синоптики рассказали о пике потепления в Москве.