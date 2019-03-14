На Ставрополье ликвидировали двух боевиков ИГ
В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) проинформировали о том, что в Ставропольском крае были нейтрализованы два боевика ИГ (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что ФСБ провела операцию в ночь с 13 на 14 марта после того, как поступили данные о перемещении бандитов на автомобиле в Шпаковском районе. Правоохранительные органы попытались остановить транспортное средство, однако находящиеся в автомобиле открыли огонь из автоматического оружия и применили гранату.
«В ходе боеконтакта двое бандитов нейтрализованы», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что в Самарской области ликвидировали планировавшего теракт бандита.
«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.