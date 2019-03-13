WSJ узнала об обновлении ПО в Boeing 737 MAX
Boeing планирует представить обновленное ПО для систем, применяемых в ее самолетах 737 MAX. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, обновление программного обеспечения связано с крушением Boeing 737 MAX в Эфиопии и Индонезии.
Как отмечается, изменения, в частности, относятся к системе предотвращения сваливания самолета.
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При этом федеральное авиационное управление намерено разрешить Boeing обновить ПО для своих лайнеров.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обсудил с главой Boeing Деннисом Мюленбургом авиакатастрофу в Эфиопии.