Еще несколько стран закрыли воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX

Норвегия приняла решение временно закрыть воздушное пространство для полетов Boeing 737 MAX 8 после крушения самолета этой модели в Эфиопии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также стало известно, что главное управление гражданской авиации Индии временно запретило полеты самолетов данной модели.

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Помимо этого, ОАЭ заявили о намерении при необходимости запретить использование этих самолетов собственными авиакомпаниями.

Ко всему прочему, Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) временно запретило полеты самолетов Boeing 737 Max в воздушном пространстве ЕС.

Ранее сообщалось, что четыре страны закрыли воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX.