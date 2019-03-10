Дайвер был проглочен китом и выжил
У побережья ЮАР кит проглотил фотографа-дайвера Райнера Шимпфа, но сразу же выплюнул его обратно в океан, сообщает AOL.
Кадры проглатывания китом дайвера были сделаны в бухте Елизаветы у берега ЮАР. Шимпфа снимала камера, когда он почувствовал странное ощущение в районе ноги. Через секунду он понял, что его глотает кит.
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«Времени на раздумье не было. Невозможно быть готовым к тому, что тебя проглотит кит», — сообщал Шимпф.
Шимпф настаивает на том, что у кита не было умысла его съесть. Произошедший инцидент от считает случайностью, утверждая, что китам не свойственно людоедство.
«Животное освободило меня сразу же, как осознало ошибку», — сказал Шимпф.
Ранее сообщалось, что десятки человек пострадали при столкновении катера с китом в Японии.