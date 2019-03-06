Туристам запретили ходить в шлепанцах в Италии
Туристам запретили ходить в шлепанцах и пообещали наказывать всех ослушивавшихся штрафом в размере от трех до 170 тыс. руб. в Лигурии, сообщает Daily Mail.
Отмечается, что власти национального парка Чинкве-Терре решили ввести такой запрет после того, как спасатели стали жаловаться на то, что туристы гуляют по горной местности в неподходящей обуви и могут из-за этого покалечить себя.
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Размер штрафа будет зависеть от работ по спасению туриста, замеченного в шлепках, уточняет издание.
Директор парка Патрицио Скарпеллини добавил, что эти меры будут вводиться постепенно.
«Сначала будем информировать, потом — применять санкции», — заключил Скарпеллини.
Ранее сообщалось, что французов начали штрафовать за «чрезмерный» лай собак.