Туристам запретили ходить в шлепанцах в Италии

Туристам запретили ходить в шлепанцах и пообещали наказывать всех ослушивавшихся штрафом в размере от трех до 170 тыс. руб. в Лигурии, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что власти национального парка Чинкве-Терре решили ввести такой запрет после того, как спасатели стали жаловаться на то, что туристы гуляют по горной местности в неподходящей обуви и могут из-за этого покалечить себя.

Реклама

Размер штрафа будет зависеть от работ по спасению туриста, замеченного в шлепках, уточняет издание.

Директор парка Патрицио Скарпеллини добавил, что эти меры будут вводиться постепенно.

«Сначала будем информировать, потом — применять санкции», — заключил Скарпеллини.

Ранее сообщалось, что французов начали штрафовать за «чрезмерный» лай собак.