В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 36 километров в 131 км к западу от населенного пункта Тернате», — говорится в сообщении.
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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,9.