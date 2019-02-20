В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6

<img src="//img.gazeta.ru/files3/318/10994318/2-pic905-895x505-16378.jpg">

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 36 километров в 131 км к западу от населенного пункта Тернате», — говорится в сообщении.

Реклама

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,9.