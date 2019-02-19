Неизвестный напал с ножом на людей в Марселе

Во французском Марселе неизвестный мужчина напал на людей с ножом, ранив несколько человек, сообщает Parisien.

Сначала мужчина с ножом атаковал несколько человек на одной из главных улиц возле комиссариата полиции.

Полицейские попытались задержать нападавшего, когда он попытался применить огнестрельное оружие против полицейских.

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Один из них, как сообщается, несколько раз выстрелил в нападавшего.

Место оцеплено полицией. О мотивах нападавшего не известно.