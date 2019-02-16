В Петербурге обрушилась часть пятиэтажки

В Петербурге в пятиэтажном доме обрушились перекрытия с пятого по второй этажи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Инцидент произошел в здании Санкт-Петербургского НИУ ИТМО (национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики).

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Площадь обрушения составила порядка 150 квадратных метров.

Из здания эвакуированы, по предварительным данным, 60 человек.

По предварительным данным, причина обрушения — нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.