Под завалами дома в Турции могут находиться десятки человек

Глава квартала Джевизли в Стамбуле Мемиш Диликлиташ заявил, что под завалами рухнувшего жилого дома могут находиться более 20 человек, передает турецкий канал NTV.

По информации Диликлиташа, в подвальном этаже обрушившегося здания располагалась ателье, в котором работали 25 человек. Также в доме было 24 квартиры.

Реклама

Он добавил, что взрыва перед обрушением здания не было.

Также отмечается, что в обрушившемся здании было восемь, а не шесть этажей, как сообщалось ранее.

Ранее стало известно об обрушении жилого дома в Стамбуле.