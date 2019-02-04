Укушенная обезьяной в лицо девочка попала в больницу под Иваново

Девочка в возрасте двух лет из Ивановской области госпитализирована после того, как ее укусила в лицо обезьяна при посещении цирка-шапито. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по региону.

В ведомстве рассказали, что в ребенок с родителями после представления в местном доме культуры подошел сфотографироваться с животным, девочку посадили рядом с обезьяной, однако та «схватила лапами голову девочки и укусила несколько раз за лицо».

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По имеющейся информации, девочка 2016 года рождения была доставлена в больницу города Южа с рваными ранами лица. Об инциденте правоохранителей проинформировал фельдшер.

В настоящее время полицейские проводят проверку по факту происшествия.

Ранее сообщалось о нападении леопарда на девочку в московском цирке.