«Жалкое зрелище»: в РПЦ оценили интронизацию Епифания

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Александр Волков, пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, считает, что процесс интронизации Епифания можно сравнить с «жалким зрелищем». Слова священника передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний был возведен на престол.

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«Константинопольский патриархат остался в полном одиночестве со своей клонированной «овечкой Долли», — сказал Волков, отмечая малопредставительную делегацию на интронизации Епифания.

По его словам, возведение на престол Епифания оказалось намного менее представительным, чем празднование годовщины интронизации патриарха Кирилла. Из этого сравнения он сделал вывод, что «раскол» в мировом православии «никому не нужен».