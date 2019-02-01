Патриарх Варфоломей не приедет на интронизацию главы ПЦУ в Киеве

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Патриарх константинопольский Варфоломей не намерен посещать интронизацию Епифания (возведение новоизбранного главы Православной церкви Украины (ПЦУ) в Киеве, сообщает греческое агентство церковных новостей Romfea.gr.

Источник агентства рассказал, что Варфоломей «никогда» не участвует в интронизациях предстоятелей поместных церквей. Он добавил, что Киев посетит официальная делегация Вселенского патриархата.

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При этом источник не исключил, что «в ближайшем будущем» Варфоломей совершит визит на Украину.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко вручил Варфоломею орден «За заслуги».