Почти 50 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
В московских аэропортах задержали и отменили 48 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Согласно информации на 11.40, во Внуково задержано 14 рейсов, еще один отменен. В Домодедово задержали два рейса и отменили 13, в Шереметьево задерживается вылет 18 рейсов.
Реклама
Из аэропорта Жуковский самолеты отправляются согласно расписанию.
Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выпала десятая часть месячной нормы осадков.