Почти 50 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

В московских аэропортах задержали и отменили 48 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Согласно информации на 11.40, во Внуково задержано 14 рейсов, еще один отменен. В Домодедово задержали два рейса и отменили 13, в Шереметьево задерживается вылет 18 рейсов.

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Из аэропорта Жуковский самолеты отправляются согласно расписанию.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выпала десятая часть месячной нормы осадков.