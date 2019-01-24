СМИ сообщили о 16 жертвах протестов в Венесуэле
Во время общенациональных протестов в Венесуэле погибли 16 человек, сообщает La Prensa de Lara.
В издании рассказали, что люди погибли в штатах Амасонас, Боливар, Португеса, Баринас, Тачира и Каракас.
Отмечается, что протестующие погибли во время столкновений. Подробности их смерти не приводятся.
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Участники акций протестов требуют отставки президента страны Николаса Мадуро.
Ранее СМИ сообщали о росте числа жертв протестов в Венесуэле. Также ранее стало известно, что в Каракас вошла бронетехника для сдерживания протестов.
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