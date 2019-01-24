СМИ сообщили о 16 жертвах протестов в Венесуэле

<img src="//img.gazeta.ru/files3/665/12140665/upload-RTS2BXB1-pic905-895x505-12526.jpg">

Во время общенациональных протестов в Венесуэле погибли 16 человек, сообщает La Prensa de Lara.

В издании рассказали, что люди погибли в штатах Амасонас, Боливар, Португеса, Баринас, Тачира и Каракас.

Отмечается, что протестующие погибли во время столкновений. Подробности их смерти не приводятся.

Реклама

Участники акций протестов требуют отставки президента страны Николаса Мадуро.

Ранее СМИ сообщали о росте числа жертв протестов в Венесуэле. Также ранее стало известно, что в Каракас вошла бронетехника для сдерживания протестов.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий в Венесуэле.