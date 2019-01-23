Бортпроводница захваченного самолета Сургут — Москва рассказала об угонщике
Пассажир Павел Шаповалов, пытавшийся угнать самолет Сургут — Москва, заявлял о том, что он вооружен. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на бортпроводницу авиалайнера.
По ее словам, пассажир требовал изменить направление самолета и полететь в Афганистан.
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Она также добавила, что Шаповалов не был пьян.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России официально задержал подозреваемого в захвате самолета Сургут — Москва Павла Шаповалова.