Петров и Боширов попали под санкции ЕС

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Александр Петров и Руслан Боширов, которых Запад считает причастными к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, были внесены в санкционный список Евросоюза (ЕС) по химическому оружию. Об этом сообщается на сайте совета ЕС.

В списке указывается, что под санкции попали «Анатолий Владимирович Чепига, он же Руслан Боширов, Александр Евгеньевич Мишкин, он же Александр Петров». Вторые имена якобы сотрудников ГРУ были выявлены в результате ряда расследований, о которых писали СМИ в прошлом году.

Ранее сообщалось, что США внесли Петрова и Боширова в санкционный список.