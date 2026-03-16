В Московской области замглавы Звездного Городка отправили под домашний арест

В Подмосковье замглавы Звездного Городка Мишанина отправили под домашний арест
Заместителя главы Звездного Городка Сергея Мишанина отправили под домашний арест по делу о коррупции. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Из постановления следует, что чиновнику избрали меру пресечения до 12 мая этого года. Решение принял Тверской районный суд Москвы.

О возбуждении уголовного дела против первого заместителя главы подмосковного Звездного Городка и шести его предполагаемых сообщников сообщалось 13 марта.

Фигурантами дела является сам первый замглавы, а также четверо предпринимателей и двое посредников. По данным следствия, с 2023 по 2025 год глава городского округа и его заместитель получили взятки от бизнесменов и посредников на сумму в 9 млн 970 тысяч рублей. За эти деньги взяткодателем полагалось покровительство по муниципальным контрактам связанным с благоустройством территории и ремонтом муниципальных зданий и сооружений.

Ранее суд арестовал главу Осташковского округа Тверской области.

 
