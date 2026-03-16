Молдавии угрожает экологическая катастрофа из-за разлива нефти в Днестр

Президент Молдавии Майя Санду объявила экологическую тревогу из-за разлива нефти в Днестре. Об этом она написала в своем аккаунте в соцсети X.

«В результате удара <...> по украинской Новоднестровской ГЭС произошел разлив нефти в реку Днестр, что поставило под угрозу водоснабжение Молдовы», — поделилась Санду.

Накануне молдавский кабмин сообщил, что в стране введен режим экологической тревоги из-за разлива топлива в районе Днестровской ГЭС на Украине.

По информации властей, волна загрязнения продвигается вниз по течению Днестра, а в районе села Наславча и города Сороки зафиксировано превышение допустимых значений концентрации нефтепродуктов и ароматических углеводородов в воде. Принято решение разместить дополнительные плотины на Дубоссарском водохранилище, чтобы не допустить прохождения нефтепродуктов.

12 марта в пресс-службе молдавского правительства заявили о поступлении нефти с Украины по Днестру. Предприятие Apa-Canal Balti приняло решение временно прекратить забор воды для Бельц — второго по величине молдавского города, однако к вечеру среды его возобновили.

Ранее эксперт допустил, что Киев мог специально загрязнить Днестр.