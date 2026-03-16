Европейских политиков обвинили в трусости из-за Ирана

Военные действия в Иране показали, что Европа «парализована», и сейчас кризис на Ближнем Востоке подрывает европейскую идентичность и ослабляет ее способность действовать независимо. Об этом написала итальянский политолог Натали Точчи в статье для The Guardian.

Политолог отметила, что в 2003 году, когда началась война в Ираке, «миллионы европейцев вышли на улицы, протестуя против войны США», однако в случае войны с Ираном наблюдается «противоположная ситуация», при которой европейские политики «увиливают» от ответа на вопрос о законности войны, отметила Точчи. Политолог написала, что реакция Европы на операцию США и Израиля — это «катастрофа» для ЕС.

«Шок от раскола вокруг Ирака в 2003 году укрепил общее чувство европейской идентичности и подтолкнул к коллективным действиям, прежде всего в отношении Ирана. Сегодня трусость многих европейских лидеров – и откровенное пренебрежение нормами со стороны некоторых из них – подрывают коллективное понимание того, что такое Европа и чего она хочет достичь в мире», — отметила она.

По словам Точчи, большинство европейских лидеров не осудили атаку на Иран, и из-за этого они «подрывают собственную способность действовать». Также их «трусость и покорность» делают континент менее суверенным на мировой арене, считает эксперт.

Она подчеркнула, что если Европа откажется от «своей приверженности демократическим правилам, нормам и законам», то ЕС «перестанет существовать как единое целое», а европейская интеграция «будет подорвана изнутри». Также если Европа будет отказываться от принципов во внешней политике, «она не станет сильным глобальным игроком», а будет подвергаться давлению и влиянию «хищных держав», считает Точчи.

В марте премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что в Европе не сложилось единого мнения по поводу войны в Иране. При этом он подчеркнул, что защита действий США и Израиля является ошибкой.

Также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала, что народ Ирана «заслуживает свободы» и права самому определять свое будущее, даже если «это будет чревато опасностями и нестабильностью во время и после войны».



