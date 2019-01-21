Россиян предупредили о росте заболеваемости корью на Украине
Роспотребнадзор предупредил россиян о росте заболеваемости корью в Грузии и на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным ведомства, за последний год на Украине показатель на 1 млн населения составил 849 больных корью.
Как отмечается, в Грузии этот показатель составил около 396 больных на 1 млн человек.
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При этом Польша намерена запретить въезд непривитым украинцам из-за эпидемии кори.
Ранее сообщалось, что на Украине зафиксировали вспышку кори.