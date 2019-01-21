Россиян предупредили о росте заболеваемости корью на Украине

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Роспотребнадзор предупредил россиян о росте заболеваемости корью в Грузии и на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, за последний год на Украине показатель на 1 млн населения составил 849 больных корью.

Как отмечается, в Грузии этот показатель составил около 396 больных на 1 млн человек.

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При этом Польша намерена запретить въезд непривитым украинцам из-за эпидемии кори.

Ранее сообщалось, что на Украине зафиксировали вспышку кори.