Рыбке и Лесли продлили срок содержания под стражей

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Нагатинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство прокуратуры, попросившей до вторника, 22 января, отложить рассмотрение вопроса об аресте Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и Александра Кириллова (Алекса Лесли). Об этом сообщает РИА «Новости».

Судья Наталья Борисенкова добавила, что следующие слушания по вопросу ареста Рыбки и Лесли состоятся в 16.30 и 17.00 22 января.

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Ранее сообщалось, что суд попросил арестовать Лесли и Рыбку.

Лесли и Рыбку подозревают в вовлечении в занятия проституцией. Рыбка свою вину не признала.