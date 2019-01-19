Рыбке и Лесли продлили срок содержания под стражей
Нагатинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство прокуратуры, попросившей до вторника, 22 января, отложить рассмотрение вопроса об аресте Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и Александра Кириллова (Алекса Лесли). Об этом сообщает РИА «Новости».
Судья Наталья Борисенкова добавила, что следующие слушания по вопросу ареста Рыбки и Лесли состоятся в 16.30 и 17.00 22 января.
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Ранее сообщалось, что суд попросил арестовать Лесли и Рыбку.
Лесли и Рыбку подозревают в вовлечении в занятия проституцией. Рыбка свою вину не признала.