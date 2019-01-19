Самолет экстренно приземлился в Волгограде из-за дебошира

Самолет следовавший рейсом Москва-Дубай совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда из-за женщины-дебошира на борту, передает агентство городских новостей «Москва».

Также сообщается, что нескольким людям на борту стало плохо, что тоже повлияло на решение экстренно посадить самолет. Двое пассажиров были доставлены в больницы из-за плохого самочувствия.

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«Утро 19 января самолет, вылетевший из Москвы в Дубай, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Волгограда из-за деструктивного поведения одного из пассажиров», — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Как отмечается, самолет в настоящее время находится в полете на обратном пути.

Ранее сообщалось, что известный хоккеист устроил дебош на борту самолета.