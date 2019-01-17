Муж Насти Рыбки рассказал о задержании в аэропорту

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Муж Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) Николай сообщил, что ее и Александра Кириллова (Алекса Лесли) увезли из аэропорта, передает РИА «Новости».

«Да», — сказал журналистам Николай Вашукевич, отвечая на вопрос, увезли ли задержанных.

По его словам, их вывели через «черный ход» и повезли в отделение полиции по адресу Каширское шоссе, дом 32.

Ранее сообщалось, что Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), Александра Кириллова (Алекса Лесли) и еще двоих фигурантов дела о нелегальном «секс-тренинге» в Паттайе задержали в аэропорту Шереметьево в связи с тем, что им вменяют статью 240 пункт 2 (вовлечение в занятие проституцией).