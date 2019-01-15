Движение по салатовой ветке метро открыто после подтопления

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Движение поездов от станции «Окружная» до «Петровско-Разумовской» Люблинско-Дмитровской линии метро в Москве восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена в твиттере.

«Станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» вновь открыты для пассажиров», — говорится в сообщении.

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Перед тем, как запустить движение поездов с пассажирами, по салатовой ветке в сторону станции «Селигерская» проследовали два поезда без пассажиров, уточнили в пресс-службе.

Ранее стала известна причина подтопления в московском метро.