Движение по салатовой ветке метро открыто после подтопления
Движение поездов от станции «Окружная» до «Петровско-Разумовской» Люблинско-Дмитровской линии метро в Москве восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена в твиттере.
«Станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» вновь открыты для пассажиров», — говорится в сообщении.
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Перед тем, как запустить движение поездов с пассажирами, по салатовой ветке в сторону станции «Селигерская» проследовали два поезда без пассажиров, уточнили в пресс-службе.
Ранее стала известна причина подтопления в московском метро.