В Шахтах объявят траур по погибшим
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в городе Шахты будет объявлен траур по погибшим при взрыве газа в жилом доме, передает ТАСС.
По его словам, день траура будет объявлен 16 января.
«Предлагаю на территории города Шахты завтра объявить день траура», — сказал Голубев.
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Данное заявление он сделал в ходе совещания в городе Шахты, посвященного ликвидации последствий трагедии.
Утром 14 января городе Шахты в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, в результате которого произошло обрушение перекрытий между восьмым и девятым этажами.
Ранее сообщалось, что число погибших в Шахтах возросло.