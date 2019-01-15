В Шахтах объявят траур по погибшим

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в городе Шахты будет объявлен траур по погибшим при взрыве газа в жилом доме, передает ТАСС.

По его словам, день траура будет объявлен 16 января.

«Предлагаю на территории города Шахты завтра объявить день траура», — сказал Голубев.

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Данное заявление он сделал в ходе совещания в городе Шахты, посвященного ликвидации последствий трагедии.

Утром 14 января городе Шахты в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, в результате которого произошло обрушение перекрытий между восьмым и девятым этажами.

Ранее сообщалось, что число погибших в Шахтах возросло.