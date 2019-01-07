В Калифорнии разбился легкомоторный самолет
В американском штате Калифорнию в результате крушения легкомоторного самолета пострадали два человека. Об этом сообщает ABC News.
По данным телеканала, самолет врезался в реку около города Сакраменто.
Как отмечается, точная причина крушения воздушного судна пока неизвестна.
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В настоящее время эксперты федерального управление гражданской авиации США выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Мичигане разбился легкомоторный самолет.