В Калифорнии разбился легкомоторный самолет

В американском штате Калифорнию в результате крушения легкомоторного самолета пострадали два человека. Об этом сообщает ABC News.

По данным телеканала, самолет врезался в реку около города Сакраменто.

Как отмечается, точная причина крушения воздушного судна пока неизвестна.

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В настоящее время эксперты федерального управление гражданской авиации США выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Мичигане разбился легкомоторный самолет.