WP: арестованного в Москве американского шпиона судили за попытку хищения

Пол Уилан, который задержан в Москве по подозрению в шпионаже, был осужден трибуналом за попытку украсть у правительства США более $10 тыс. в 2006 году во время службы в Ираке. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на документы.

Также, рассказали в газете, Уилан выписывал чеки на $6 тыс., не имея достаточного количества средств на своем счете. Помимо этого трибунал уличил его в других мошеннических действиях, включая использование «номера социального страхования другого лица» для получения доступа к курсам повышения квалификации морских пехотинцев.

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В издании рассказали, что в 2008 году трибунал осудил Уилана, уволил из Вооруженных сил США и разжаловал в рядовые.

Ранее брат Пола Уилана подтвердил, что у него есть четыре гражданства.