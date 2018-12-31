Стали известны подробности обрушения дома в Магнитогорске

Очевидцы и спасатели рассказали подробности об обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске. Об этом сообщает местный портал Verstov.Info.

Отмечается, что взрывной волной выбило стекла в соседних домах. В настоящее время территория дома оцеплена, продолжается разбор завалов. По данным портала, взрывом было разрушено 40 квартир.

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Жильцов дома эвакуируют в расположенную рядом школу. По словам очевидцев, часть жителей соседних подъездов начали возвращаться в свои дома, несмотря на запрет экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения дома в Магнитогорске погибли два человека.