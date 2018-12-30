Полиция задержала попутчика пропавшей клиентки BlаBlaCar
Предполагаемого попутчика направлявшейся в Тулу москвички Ирины Ахматовой, которая нашла попутчика с помощью сервиса BlaBlaCar, задержали в столице. Об этом говорится на официальном сайте СК России.
Сообщается, что задержанного подозревают в причастности к безвестному исчезновению 29-летней женщины.
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Как отмечается, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса России («Убийство»).
Вечером 23 декабря Ахметова выехала в Тулу с попутчиком мужского пола, которого она нашла с помощью сервиса BlaBlaCar. Мужчина подсел к ней возле станции метро на юге столицы, после чего они вместе направились в сторону Тульской области.
Подробнее об исчезновении женщины можно прочитать в заметке «Газеты.Ru».