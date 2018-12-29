Подозреваемый в убийстве топ-менеджера нефтяной компании задержан в Москве

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Главное Следственное управление Следственного комитета по Москве сообщило на своем сайте о задержании подозреваемого в убийстве 61-летнего мужчины, тело которого с колото-резаными ранениями было найдено в подъезде одного из домов на улице Гарибальди.

«Благодаря грамотно спланированной работе следователей совместно с сотрудниками столичной полиции в кратчайший срок был установлен и задержан мужчина 1985 года рождения, подозреваемый в совершении указанного преступления», — говорится в тексте сообщения.

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Отмечается, что ведомство продолжает расследование уголовного дела, возбужденного в соответствии с ч. 1 ст. 105 УК России. По данным источника РИА «Новости», погибшим является учредить компании «Мастер-Нефть» Шалва Шаляхов.

Ранее сообщалось, что неизвестный в маске убил топ-менеджера нефтяной компании в Москве.