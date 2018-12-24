Сейсмолог назвал причину цунами в Индонезии

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Сейсмолог GNS Science Сэм Тейлор-Оффорд заявил, что причиной разрушительного цунами в Индонезии стало обрушение части южного склона вулкана Анак-Кракатау, которое привело к подводному оползню. Об этом сообщает Reuters.

По словам Тейлора-Оффорда, подводный оползень является «основной версией» возникновения цунами.

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«Когда земля обрушивается в океан, она вызывает вертикальное смещение массы воды, которое и приводит к цунами», — сказал ученый.

Эксперт подчеркнул, что сход склона вулкана виден на спутниковых снимках, однако оползень не зафиксировали приборы из-за извержения вулкана и шумов.

Ранее сообщалось, что число жертв цунами в Индонезии превысило 280. Отмечалось, что еще 57 человек считаются пропавшими без вести, а тысяча человек пострадала.