Обнаружены тела всех погибших в шахте «Уралкалия» в Соликамске
В оперативном штабе на месте ЧП в Соликамске сообщили, что спасатели обнаружили тело девятого рабочего, который вместе с остальными оказался заблокирован в шахте «Уралкалия» и погиб из-за задымления, передает ТАСС.
Как отмечается, тела погибших пока не начали поднимать на поверхность.
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«Девятый обнаружен в том же помещении, где было шестеро [тел в одной группе]», — уточнили в оперативном штабе.
По имеющимся данным, в настоящее время в шахте ликвидируется последний очаг возгорания.
Ранее сообщалось, что в шахте в Соликамске нашли тела восьми человек.