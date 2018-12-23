Обнаружены тела всех погибших в шахте «Уралкалия» в Соликамске

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В оперативном штабе на месте ЧП в Соликамске сообщили, что спасатели обнаружили тело девятого рабочего, который вместе с остальными оказался заблокирован в шахте «Уралкалия» и погиб из-за задымления, передает ТАСС.

Как отмечается, тела погибших пока не начали поднимать на поверхность.

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«Девятый обнаружен в том же помещении, где было шестеро [тел в одной группе]», — уточнили в оперативном штабе.

По имеющимся данным, в настоящее время в шахте ликвидируется последний очаг возгорания.

Ранее сообщалось, что в шахте в Соликамске нашли тела восьми человек.