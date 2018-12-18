В посольстве рассказали о состоянии моряков «Кузьмы Минина»

В посольстве России в Великобритании заявили, что все моряки с российского сухогруза «Кузьма Минин» здоровы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, моряки планируют провести водолазный осмотр судна на предмет повреждений.

Как отмечается, в настоящее время сухогруз находится на плаву и стоит на якоре в порту в Британии.

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При этом судно село на мель из-за плохой погоды в районе плавания.

Ранее сообщалось, что «Кузьма Минин» сняли с мели у берегов Британии.