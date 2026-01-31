Размер шрифта
Армия

В трех регионах России объявлена ракетная опасность

В Воронежской, Липецкой и Тульской областях объявили ракетную опасность
Министерство обороны РФ

В Воронежской, Липецкой и Тульской областях объявлена ракетная опасность. Об этом сообщили в Telegram-каналах губернаторы регионов Александр Гусев, Игорь Артамонов и Дмитрий Миляев.

Глава Воронежской области предупредил жителей о работе систем оповещения. Он призвал их укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами дома, а на улице — спрятаться в ближайшем безопаносном месте.

Артамонов опубликовал пост в 22:00. В нем он призвал людей взять с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и небольшой запас еды и воды. В 22:00 липецкий губернатор проинформировал об отбое ракетной опасности.

Глава Тульской области обратился к местным жителям в 22:06. Он призвал их сохранять спокойствие и напомнил о номере для вызова экстренных служб — 112.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков удивился странному поведению птиц, замеченному им во время объявления ракетной опасности в регионе. Он опубликовал видеозапись, демонстрирующую большую стаю, бесцельно кружащую в небе на одном и том же месте.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.
 
