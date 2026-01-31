Валиеву назвали будущим министром спорта

Валерий Рамазанов, отец российской фигуристки Камилы Валиевой, назвал свою дочь будущим министром спорта, передает Sport24.

«Мы очень рады, что Камила вернулась в спорт. Очень переживали. Камила сделала то, что должна была сделать. Этот человек — будущий министр спорта. То, что она вернулась через 4 года, уже победа», — сказал Валерий Рамазанов.

31 января Валиева выступила на чемпионате России по прыжкам. За выступление в четвертьфинале она получила 29,28 балла, что позволило ей занять четвертое место и выйти в полуфинал. Полуфиналы и финалы пройдут 1 февраля.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях.

Ранее Илья Авербух заявил о серьезности намерений Валиевой.