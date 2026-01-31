Размер шрифта
Трамп выразил надежду на продолжение переговоров с Ираном

Трамп: США надеются продолжить переговоры с Ираном и прийти к результату
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о стремлении Вашингтона возобновить диалог с Тегераном для достижения конкретных результатов. Данное заявление он сделал в интервью Fox News.

Он отметил возможность нового соглашения с Ираном, добавив, что в противном случае США будут действовать в зависимости от обстоятельств.

Трамп также упомянул наращивание военно-морского присутствия США в регионе, которое, по его словам, превышает силы, ранее направленные к берегам Венесуэлы.

Критикуя предыдущие переговоры по ядерной программе Ирана, завершившиеся американской атакой, он подчеркнул, что США сохраняют в секрете свои политические намерения в отношении Ирана от союзников на Ближнем Востоке.

«Смотрите, план таков: (Иран. — прим. ред.) ведет с нами переговоры, и мы посмотрим, сможем ли мы что-то сделать, иначе увидим, что произойдет. <…> У нас туда направляется большой флот, больше, чем тот, который был — и, собственно, до сих пор есть, — у берегов Венесуэлы», — заявил политик в интервью корреспонденту Джеки Хайнрик.

Накануне иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил о готовности Тегерана вновь приступить к переговорам с Соединенными Штатами по вопросам ядерной программы.

Ранее в Иране высказались о готовности к войне с США, даже в случае начала переговоров.
 
