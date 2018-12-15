Число задержанных на протестах во Франции приблизилось к 90

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В столичном регионе Франции Иль-де-Франс во время акций протеста «желтых жилетов» задержаны 87 человек, сообщает France Info.

По данным издания, активное противостояние митингующих и полиции началось в районе Елисейских полей. Полицейские применяют против протестующих слезоточивый газ.

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Ранее уже сообщалось, что сотрудники полиции применили слезоточивый газ около Триумфальной арки.

Также ранее стало известно, что по всей Франции мобилизованы около 70 тысяч полицейских перед акциями «желтых жилетов».