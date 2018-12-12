В Страсбурге ввели запрет на протесты

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В Страсбурге ввели запрет на проведение протестных акций в связи со стрельбой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на госсекретаря при МВД Франции Лорана Нуньеса.

При этом, по его словам, акции будут разрешены на всей остальной территории Франции. Нуньес также назвал возмутительными сообщения СМИ о том, что инцидент в Страсбурге мог быть спланирован властями для подавления протеста.

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«Меры были приняты только для Страсбурга на сегодня», — отметил секретарь.

Ранее сообщалось, что полиция начала спецоперацию у кафедрального собора в Страсбурге.