Сотрудник Минтруда пострадал из-за поломки лифта в министерстве

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Сотрудник Минтруда пострадал из-за поломки одного из лифтов в здании министерства, передает РИА «Новости».

«Сегодня в Минтруде России вышел из строя один из лифтов. Пострадал один работник министерства. В настоящее время он находится в учреждении здравоохранения, где проходит диагностику состояния организма», — сообщили представители Минтруда.

Отмечается, что министерство проведет расследование по факту несчастного случая на производстве.