В Южной Корее перестали кормить экипаж задержанного судна из России

По словам председателя дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николая Суханова, экипаж российского судна «Палладий», которое было задержано в Пусане, перестали снабжать продуктами, передает РИА «Новости».

«У судовладельца закончились деньги на содержание моряков. Фактически они там сейчас брошены. Продукты на судно не поставляют, электричества нет. Моряки уже скоро будут замерзать — в Пусане около нуля градусов», — сообщил Суханов.

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По его словам, моряки собирают продукты у кораблей поблизости. На данный момент неизвестно, когда завершится оформление отправки моряков домой.

Консул России в Пусан рассказал об обвинениях против экипажа судна «Палладий» в августе.