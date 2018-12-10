Протестующие в Париже опубликовали требования к правительству

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Сайт Le Libre Penseur опубликовал манифест протестующих во Франции, в который вошли 25 их требований к правительству.

Протестующие потребовали совать всенародное собрания для реформы налогообложения, запретить налоги выше 25% от состояния гражданина, повысить минимальную зарплату, пенсии и прожиточный минимум на 40%, создать новые рабочие места для функционирования государственной инфраструктуры, начать строительство 5 млн единиц доступного жилья, сократить банковские монополии, аннулировать внутренний долг, «переписать конституцию для полновластия народа», а также запретить лицам с судимостью пожизненно занимать выборные должности.

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Помимо этого, они также потребовали выхода Франции из состава ЕС, прекратить бегство крупных компаний от налогов, прекратить приватизацию и вернуть государству приватизированное имущество, убрать радары и камеры с дорог, исключить идеологию из образования, разбить монополии в СМИ, гарантировать гражданские свободы, запретить производство и обращение упаковок, засоряющих окружающую среду, запретить ГМО, выйти из НАТО, прекратить политическое вмешательство в дела стран Африки и прекратить поток мигрантов.

Ранее сообщалось, что Франция расследует причастность России к протестам «желтых жилетов».