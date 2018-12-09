Полиция обнаружила перцовый баллончик после давки в итальянском клубе

Полиция Италии обнаружила перцовый баллончик, использование которого могло спровоцировать давку в ночном клубе в Анконе.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на полицию Италии.

Ранее следователи установили возможного виновника давки в ночном клубе в итальянской Анконе, распылившего перцовый баллончик в помещении.

Следствие установило личность несовершеннолетнего молодого человека по записям с камер видеонаблюдения, однако его имя в настоящее время не разглашается.