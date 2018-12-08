На Украине завершили экспертизы по делу «евромайдана»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/447/12043447/upload-05-pic905-895x505-20323.jpg">

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ведомство завершило экспертизу по делу о преступлениях во время Майдана в 2014 году. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, прокуратура завершила экспертизу в отношении лиц, которые отдавали приказы «расстрелять мирный Майдан».

Реклама

Он также добавил, что следствие по этому делу будет завершено в начале 2019 года.

Луценко подчеркнул, что бывший президент Украины Виктор Янукович отдавал «преступные приказы» во время Майдана.

Ранее сообщалось, что на Украине неизвестный напал на ведущего дело о Майдане судью.