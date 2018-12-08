На Украине завершили экспертизы по делу «евромайдана»
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ведомство завершило экспертизу по делу о преступлениях во время Майдана в 2014 году. Об этом сообщает «112 Украина».
По его словам, прокуратура завершила экспертизу в отношении лиц, которые отдавали приказы «расстрелять мирный Майдан».
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Он также добавил, что следствие по этому делу будет завершено в начале 2019 года.
Луценко подчеркнул, что бывший президент Украины Виктор Янукович отдавал «преступные приказы» во время Майдана.
Ранее сообщалось, что на Украине неизвестный напал на ведущего дело о Майдане судью.