Опубликована первая страница скандального устава «новой украинской церкви»

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Греческое агентство церковных новостей Romfea.gr опубликовало первую страницу новой «единой церкви» Украины.

В соответствии с положениями проекта устава, который утвердил синод Константинопольского патриархата в ходе заседания 27-29 ноября, новую церковь планируется создать по модели полуавтономной Критской церкви.

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В частности, отмечается, что церковь возглавит не патриарх, а митрополит, который займется формированием состава синода из украинских епархиальных архиереев, «канонически избранных и рукоположенных». Константинополь также получит контроль над монастырями — ставропигиями, миро для миропомазания новая церковь также сможет получить только с разрешения Константинопольского патриархата. Также разрешение будет требоваться и для канонизации собственных святых.

Ранее СМИ писали, что Константинополь полностью подчинит украинскую церковь.