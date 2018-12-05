Опубликована первая страница скандального устава «новой украинской церкви»
Греческое агентство церковных новостей Romfea.gr опубликовало первую страницу новой «единой церкви» Украины.
В соответствии с положениями проекта устава, который утвердил синод Константинопольского патриархата в ходе заседания 27-29 ноября, новую церковь планируется создать по модели полуавтономной Критской церкви.
В частности, отмечается, что церковь возглавит не патриарх, а митрополит, который займется формированием состава синода из украинских епархиальных архиереев, «канонически избранных и рукоположенных». Константинополь также получит контроль над монастырями — ставропигиями, миро для миропомазания новая церковь также сможет получить только с разрешения Константинопольского патриархата. Также разрешение будет требоваться и для канонизации собственных святых.
Ранее СМИ писали, что Константинополь полностью подчинит украинскую церковь.