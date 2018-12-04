Тысячи сербов вышли на акцию протеста в Косово

<img src="//img.gazeta.ru/files3/391/12081391/RIAN_3302030.HR-pic905-895x505-3972.jpg">

Тысячи сербов, проживающих на территории Косово и Метохии приняли участие в протестах против пошлин, которые были введены на сербские товары, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что протесты прошли в Косовске-Митровице, в Грачанице и Штрпце. Пред собравшимися выступил, в частности, глава партии «Сербский список» Горан Ракич.

Реклама

Собравшиеся, в частности, обратились к руководству Евросоюза «который взял на себя ответственность следить здесь за уважением закона», с призывом оказать влияние на Приштину.

Ранее СМИ сообщили, что власти Косово изменят законодательство для создания собственной армии.